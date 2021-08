"E adesso basta", lettera aperta alla Redazione della lavoratrice precaria Rosaria Cuttone

di: Redazione - del 2021-08-07

Riceviamo e pubblichiamo una lettera della lettrice Rosaria Cuttone, giunta in Redazione, una sua riflessione sul mondo del lavoro e del precariato.

"Sono Rosaria Cuttone, una collega come tante, ma che finalmente ha trovato il coraggio dl non avere piu paura, una paura che non solo a me, ma credo a tutti voi ha portato ad una schiavitù chiamata "PRECARIATO".

Dopo un' attenta riflessione e dopo quasi 33 anni di onesto lavoro in questo Comune per un tozzo di pane, dove tutti abbiamo sacrificato le nostre vite, dopo tanto tempo e dopo aver ascoltato tante chiacchere, desidero esprimere pubblicamente un mio parere e mi chiedo, come mai ancora si parla di esuberi, concorsi, piano di fuori uscita?

Sembra quasi inopportuno il mio ragionamento, come se avessi preso coscienza solo adesso del mio passato e dei retroscena di una vita lavorativa fatta di umiliazione e sfruttamento. Ma il mio è un sottolineare che ancora dopo tutti questi anni e fino all'ultimo respiro si è qui, o meglio dire siamo qui, per difendere la vita lavorativa e che fino ad oggi nessuno è stato veramente capace di rappresentarci.

Ho sempre messo in primo piano tre principi fondamentali: la famiglia, l'onesto lavoro ma sopratutto "LA DIGNITÀ" . Principi per cui ho sempre lottato, ma con la paura di non essere libera di scegliere perché vincolata da fattori esterni.

Ho visto solo teatro in un palcoscenico fatto di persone che hanno portato acqua solo al proprio mulino. Umiliati ed offesi, sporcati con la superficialità, inutilità e inaffidabilità, un lavoro, il loro, che ci hanno resi schiavi, credendo cosi di trascinarci, negli anni, al loro volere.

Parlano e parlano ancora di piano di fuori uscita, di concorsi, di esclusione ecc..per poi sentir parlare di mancanza di personale tecnico per cercare di impiegare personale esterno senza prima stabilizzare e valorizzare quello interno. Dico basta!!!

Non desidero essere sporcata ancora, come se avessi vissuto inutilmente la mia vita, abbiamo tutti noi dato la possibilità a questo Comune di sostenersi con il nostro operato, questi siamo noi, i "precari" gente che si alza la mattina per dare un contributo lavorativo al nostro paese.

Quando sento ancora dire "Ma hai fatto un concorso?", rispondo "Sì"!. Da quasi 33 anni e tutti i santi giorni e con quello che mi sottoponete sempre quando acquisite il potere "momentaneo" che vi dà il diritto di umiliarmi. Me lo sento dire da gente che ha solo fatto i propri interessi sulle nostre spalle. Da gente che non sa cos'è un concorso!!

Si può avere torto o ragione nella vita, ma una sola domanda mi pongo, "Ma dopo tutti questi anni come si può ancora parlare, retoricamente, di "fuoriuscita, esuberi, concorsi????" Anche se manca poco alla stabilizzazione e se non è cosi non m' importa più, tanto possiamo solo economicamente ricevere una pensione da precari, almeno il principio, lo desidero salvaguarde, il valore fondamentale della "DIGNITA" un valore questo, che ci contraddistingue e che nessuno tranne noi stessi possiamo difendere.

Scrivo perché desidero dar merito solo a me stessa di quello che ho fatto nella mia vita e a nessuno altro che crede mi rappresenti. Sfido chiunque a darmi torto. Non abbiamo mai avuto niente regalato come hanno sempre fatto credere.

Perdonate il mio sfogo, ma solo chi ha condiviso le mie esperienze di lavoro, può condividere ciò che penso".

Firmato Rosaria Cuttone, precaria.