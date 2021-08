Approvazione del Dup, il Consigliere Casablanca replica al Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2021-08-06

Nelle ultime settimane a Castelvetrano ci sono state molte polemiche in merito all'approvazione del Dup. L'ok del Consiglio Comunale c'è poi stato e il Sindaco Alfano ai nostri microfoni aveva spiegato il suo punto di vista ( clicca qui per leggere )

Sull'argomento il Consigliere Francesco Casablanca è voluto intervenire replicando con alcune precisazioni che riportiamo di seguito:

"A chiarimento dell'intervista al Sindaco di qualche giorno fa sulla vostra testata giornalistica, tengo a precisare alcune cose:

Il sottoscritto ha proposto due emendamenti al piano economico finanziario (pef), con l'obiettivo di aumentare al massimo le percentuali (sharing), in modo che il Comune avrebbe dei ricavi e proventi vari sul materiale differenziato da parte dei cittadini.

Per il 2021 la bolletta poteva essere ridotta anche di pochi euro, ma questo ricavo aumentava sempre di più.

Tutto ciò era di grande auspicio per fare aumentare sempre di più la differenziata, come si suol dire "Più differenzio meno pago".

Il Consiglio Comunale ha approvato il 21 luglio sia emendamenti che piano economico finanziario (come presentato dall'Amministrazione) per quanto riguarda i pareri solo un ufficio ha dato parere negativo, mentre l'ufficio finanziario e il collegio dei revisori dei conti non si sono espressi.

La Srr non ha validato il pef, dicendo che non entrando nel merito delle deliberazioni del comune, basti dichiarare a supporto ulteriori relazioni di servizio, quindi il parere della Srr è obbligatorio ma non vincolante, anche perché il comune di Castelvetrano è uno dei soci maggioritario in questa società consortile.

Infine dichiaro ancora che il Consiglio comunale ha il potere di determinare le tariffe per l'aro di Castelvetrano e dunque, questo è l'unico luogo competente a determinare i suddetti fattori di sharing.

Altro significativo chiarimento sul bilancio 2020/2022, il sottoscritto ha presentato due emendamenti di euro 17.000,00 ciascuno per manutenzione ordinaria delle strade, traendoli dal fondo di riserva, già approvati dal Consiglio comunale".

Il Consigliere comunale

Rag.Francesco Casablanca