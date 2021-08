Nuovo decreto del Governo sul Green pass, ecco le principali novità

di: Redazione - del 2021-08-06

Il Governo ha approvato un decreto che rende obbligatorio il green pass anche per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza.

Ecco le novità più importanti

Trasporti. Il green pass sarà obbligatorio per salire su aerei, navi,,traghetti,treni ad Alta velocità e Intercity, autobus di linea che collegano regioni diverse o quelli a noleggio con conducente. Non dovrà, invece, essere esibito sui collegamenti con le isole minori e per lo Stretto di Messina, su bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e su bus e treni regionali In caso di mancata esibizione del green pass la sanzione sarà da 400 a mille euro.

Scuola. La certificazione sarà obbligatoria per gli studenti universitari. Per i professori e il personale non docente la mancata esibizione del green pass sarà considerata assenza ingiustificata e comporterà la sospensione dello stipendio dopo cinque giorni.

Resta l’obbligo del distanziamento di un metro salvo che le condizioni dell’edificio non lo consentano e l’uso della mascherina tranne per i bambini di età inferiore a sei anni e in caso di patologie incompatibili con il dispositivo.

Il governo non esclude la possibilità di stare senza mascherina nelle classi in cui gli studenti abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione, i protocolli possono prevedere delle deroghe all'obbligo.

È previsto il ritorno delle lezioni in presenza tranne per specifiche ipotesi in cui il rischio di contagio è particolarmente elevato, in questo caso saranno i governatori a disporre la dad.

Test rapidi a 8 euro per ragazzi 12-18 anni. Sarà possibili effettuare i tamponi antigenici presso le farmacie, i giovani da 12 a 18 anni pagheranno 8 euro, gli over 18 invece 15.

Alberghi. Rimane quanto stabilito in precedenza. I clienti che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso all'interno delle strutture non dovranno utilizzare il Green pass, che andrà esibito soltanto all'ingresso dell'hotel. Per i centri benessere invece, il pass servirà come stabilito dal decreto di luglio.

Quarantena per gli immunizzati e Reithera. Chi ha completato il ciclo vaccinale ed entra in contatto con un positivo al Covid dovrà rimanere in isolamento sette giorni, al termine dei quali dovrà fare un tampone.

Per chi ha fatto il vaccino di Reithera ci sarà un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione valida fino al 30 settembre. A rilasciare il certificato sarà il medico responsabile del centro dove è stata fatta la somministrazione.

Per chi ha fatto il vaccino Sputnik, farmaco non riconosciuto dall'Ema, l’esenzione è prevista fino al 15 ottobre.