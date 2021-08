Confermata la maglia per la castelvetranese Elena Ferrantello nel Pro Volley Team di Modica

del 2021-08-06

Altra grande conferma per la squadra del neo-presidente Simone Cicero è lo “scricciolo volante” Ferrantello. Anche Elena Ferrantello vestirà, dunque, ancora una volta la maglia dell’Egea PVT Modica. Il pubblico la conosce bene, la società biancorossa l’ha vista crescere e affermarsi come un’atleta su cui scommettere anche in categoria superiore.

La dirigenza e Coach Quarta si pronunciano a favore del libero di Castelvetrano, nel cui petto batte un cuore biancorosso. Grinta, passione, determinazione, spirito di sacrificio. Talento. “Quando ho appreso la bella notizia sul grandissimo progetto della Pvt sono rimasta senza parole. Giocare in serie A2 è sempre stato il mio sogno sin da bambina e poterlo fare vicino casa con i colori del Modica per me è un onore. Ho un legame affettivo molto importante con questa città. In particolar modo con la società che, grazie alla sua perseveranza e professionalità, è riuscita ad offrire un palcoscenico nazionale di tutto rispetto alla sua amata Modica. Sono veramente grata per questa opportunità. Ci sarà da rimboccarsi le maniche perché per le neopromosse non è semplice affermarsi. Sono pronta ad iniziare questa nuova esperienza con dedizione e determinazione ma soprattutto con tanta voglia di crescere.”