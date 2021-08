del 2021-08-06

Anthony Angileri in prestito dalla Sampdoria al Piacenza per rinforzare la difesa della squadra che disputerà il Campionato di Lega Pro. Il classe 2001 ha firmato con il club emiliano che lo preleva dai blucerchiati con la formula del prestito secco e per lui sarà la prima esperienza nel Calcio professionistico. Un modo per farsi le ossa, fare esperienza e crescere ancora di più.