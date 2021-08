Da Castelvetrano a Torino tra teatro, arte e studi di recitazione. Intervista a Maria Lombardo

di: Doriana Margiotta - del 2021-08-10

Il teatro è forse la massima espressione della libertà umana non solo per gli attori che calcano il palcoscenico, ma anche per gli spettatori che si sentono liberi di essere sé stessi. Il teatro è il racconto di tante vite, mille storie, mille pensieri, brutti o belli, e andare a teatro non vuole dire semplicemente uscire dalla propria vita di tutti i giorni, ma significa arricchirla e forse rigenerarla.

A differenza del cinema, in teatro non ci sono barriere che dividono glia attori dal pubblico e lo scambio di emozioni tra chi sta recitando e lo spettatore è estemporaneo. Un bravo attore lo ricordi e lo ami proprio per la capacità di trasmetterti un’emozione che sia di gioia o di dolore e non è facile raggiungere questa forte empatia con il pubblico. Ci vuole passione, studio, sacrificio e un continuo lavoro di perfezionamento.

Sicuramente questo è uno degli obbiettivi di una giovane attrice di Castelvetrano, che da tanti anni vive a Torino, Maria Lombardo che ci ha raccontato il suo percorso di crescita professionale e il suo amore per il teatro, senza mai dimenticare le sue origini e la bellezza della terra in cui è nata.

Come è nata la passione del teatro?

“Tante volte mi hanno fatto questa domanda, ammetto che ancora adesso non ho mai trovato una risposta esaustiva. Diciamo che è nata con me, l’ho sempre portata dentro, come del resto la passione per tutte le discipline dello spettacolo: canto, danza.

Sin dalle elementari ho sempre approfittato di ogni occasione che mi si presentava per recitare. In qualche modo ho sempre saputo che non avrei potuto fare altro mestiere che questo nella vita.”

”C’è un’attrice del nostro panorama italiano a cui ti ispiri?"

“Sì, come tutti anch’io ho i miei idoli a cui mi ispiro. Direi che sono due le attrici che stimo e ammiro moltissimo. Una è Elisabetta Pozzi, che ho avuto la fortuna di conoscere durante il mio percorso formativo al Teatro Stabile di Torino.

L’altra è Orietta Notari, attrice straordinaria e bellissima persona, con cui ho avuto l’onore di lavorare quest’anno in “Morte di un commesso viaggiatore” (Arthur Miller) per la regia di Jurij Ferrini.

Entrambe hanno un’energia ed una presenza monolitica in scena, ed è come se riuscissero a far sgorgare ogni loro parola e/o gesto scenico con un moto che parte dalle viscere, dallo stomaco, dal centro della loro emotività.

Tutto questo con una naturalezza ed un’organicità che lascia senza parole. É praticamente impossibile non farsi trasportare dai personaggi che interpretano magistralmente.”

Quale è stato il tuo percorso di studi e professionale che ti ha portato ad oggi ad essere una brava attrice?

“Diciamo che tutta la mia vita mi ha portato a questo, ogni esperienza, viaggio, conoscenza mi hanno portato oggi ad essere un’attrice. Da piccola in realtà puntavo a diventare una bravissima ballerina.

Poi all’età di tredici anni ho abbandonato la danza per diversi motivi e a sedici ho colto l’occasione per trasferirmi con mio fratello a Torino e per seguire dei corsi pomeridiani di recitazione, canto e danza presso l’Accademia dello spettacolo di Torino.

Durante il mio primo anno a Torino, ho scoperto che c’era un liceo teatrale qui, così ho cambiato scuola e dallo scientifico sono entrata, dopo delle audizioni, al Liceo Teatro Nuovo (oggi Liceo Germana Erba). Da qui ho iniziato a prendere molto sul serio il mio futuro nel mondo dello spettacolo, ero sempre più determinata a vivere un giorno di questo meraviglioso, seppur difficile, lavoro.

Essendo attratta sia dalla recitazione, che dal canto, che dalla danza ho deciso dopo il diploma nel 2012, di partecipare alle audizioni per entrare alla B.S.M.T. di Bologna, scuola di musical diretta da Shawna Farrell, dove ho studiato per un anno.

Qui ho capito che il musical non faceva esattamente per me. Mi sembrava di fare di tutto un po’ e di non riuscire ad esplorare e approfondire veramente l’arte della recitazione. Così ho deciso di provare ad entrare nelle varie scuole nazionali di teatro ed ho iniziato a prepararmi per le audizioni.

Dopo un anno, nel 2015, sono entrata nella classe della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, incredula di essere riuscita a guadagnarmi uno dei 22 posti in classe, su più di 400 aspiranti attori che avevano partecipato alle audizioni. Il triennio alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino è stato forse il periodo più intenso e faticoso della mia vita, ma quando nel 2018 ho ricevuto il mio diploma da attrice con un punteggio di 99/100 ero al settimo cielo.

Non sarei mai riuscita ad essere qui dove sono se non avessi avuto la mia famiglia, che mi ha permesso di trasferirmi fuori casa a soli sedici anni e che mi ha sempre supportato e sopportato.”

Cosa hai provato quando sei tornata sul palcoscenico, dopo tanti mesi di chiusura?

“É stata un’emozione immensa tornare a recitare col pubblico, sentirlo partecipe e vicino a noi attori. Sono molto grata e fortunata, perché purtroppo molti colleghi attori non hanno ancora avuto questa possibilità. Ed è davvero dura quando non puoi fare ciò che più ami nella vita.”

Da molti anni vivi a Torino, ma sui tuoi profili social, ho visto che spesso posti foto della nostra bellissima Selinunte. Cosa ti manca della tua terra?

“Ammetto di non essere brava a curare i miei profili social, un po’ perché preferisco il mondo reale a quello virtuale, un po’ perché non amo condividere proprio tutto della mia vita. Al primo posto tra le cose che mi mancano di casa (non me ne vogliano i miei genitori) c’è sicuramente il mare, poterlo ammirare e respirare in ogni stagione, vedere il sole tuffarcisi dentro al tramonto.

Mi manca l’odore che arriva dai frantoi ad ottobre, la mia famiglia, i miei amici ed i gamberi di Mazara del Vallo!”

Quali sono i tuoi progetti futuri? Sempre teatro o vorresti sperimentare altre strade?

“Durante l’ultimo anno, la pandemia ha impedito un po’ a tutti di fare progetti a lungo termine. Nessuno di noi sapeva cosa aspettarsi di mese in mese, soprattutto chi come me fa un lavoro che per sua natura nasce precario.

Si dice sempre, vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo. Ecco quest’anno ho capito di me che amo la precarietà della vita: oggi ci sono, sto bene, domani chissà; ma è proprio questo che mi mantiene vigile, attiva, aperta ad ogni possibilità e piena di gioia di vivere.

Quindi non mi pongo più troppe domande sul futuro, dove sarò, cosa farò, con chi, anche perché non posso in nessun modo controllarlo o prevederlo. Se ci saranno ostacoli da affrontare sarò pronta a superarli e ad imparare da questi. Se invece il futuro mi riserverà delle gioie saprò sempre essere grata e godermi ogni bel momento.

Tutto ciò che posso fare giorno dopo giorno è impegnarmi per continuare a studiare e migliorarmi come attrice, come cantante e come persona. Sicuramente il teatro e la musica, in un modo o nell’altro, faranno sempre parte della mia vita. D’altronde quando ami davvero qualcosa è difficile farne a meno, esattamente come il mare.”

La Redazione ha sempre voluto mettere in risalto i nostri talenti, e Maria Lombardo è sicuramente una delle giovani di Castelvetrano che sta realizzando il suo sogno più grande. Bella e talentuosa si sta facendo strada in un mondo meraviglioso ma molto difficile, e la sua tenacia la ripagherà di tutti i sacrifici che sta affrontando in nome della sua grande passione per la recitazione.

Un esempio di come con la forza di volontà, lo studio e la passione per quello che si fa, si possono raggiungere grandissimi risultati. Le facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua carriera.