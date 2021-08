Pantelleria: Festa abusiva, oltre 300 i presenti. Denunciato dai Carabinieri l'organizzatore

di: Comunicato Stampa - del 2021-08-10

Nella notte tra domenica e lunedì appena trascorsi i Carabinieri della Stazione di Pantelleria sono intervenuti all’interno di una villa privata con piscina in contrada Margana dove era in corso una serata danzante con la presenza di oltre 300 persone.

I Carabinieri dell’isola, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno, nel transitare nei pressi dell’aeroporto civile notavano un gran numero di auto parcheggiate al suo interno, e un gran numero di persone che, parcata l’auto si dirigeva verso un abitazione posta a circa 100 mt. dallo scalo aeroportuale.

Vista l’ora, circa le 1.30, decidevano di verificare l’anomala situazione portandosi davanti la villa da dove proveniva della musica ad alto volume. Giunti nei pressi dell’ingresso vi era la presenza di due persone che regolavano l’afflusso, all’interno vi era la presenza di oltre 300 persone che danzavano una consolle con DJ e angolo bar con alcolici e superalcolici, il tutto senza il minimo rispetto delle norme anticovid.

Si invitava il DJ a spegnere la musica e venivano fatte defluire le persone, si identificava il DJ in L.L. classe 87 nato a Roma e residente a Milano il quale da subito dichiarava di essere l’organizzatore della festa e di aver preso in affitto la villa con l’intento di organizzare la serata danzante, per tale motivo veniva deferito all’A.G. per i reati di disturbo del riposo delle persone, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo nonché sanzionato per la violazione delle norme anticovid – 19 previste dall’ordinanza sindacale.

Veniva altresì posta sotto sequestro tutta l’attrezzatura quale consolle, casse, pc ecc. Rimane alta l’attenzione dei militari dell’Arma presenti sull’isola che, nonostante gli innumerevoli sbarchi di clandestini cui devono far fronte, riescono a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sull’isola in questo momento dove vi è un gran numero di turisti non tralasciando quello che è il rispetto per le normative anticovid-19.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabineri di Trapani.