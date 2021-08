di: Redazione - del 2021-08-10

A causa delle elevate temperature di oggi, un uomo, S.G. di 60 anni si è accasciato a terra in via Quintino Sella. Qualcuno ha posizionato un ombrello per cercare di fare ombra, in attesa dell'arrivo del 118 che è arrivato dopo un po' di tempo forse perché impegnato in altri servizi. Sul posto anche i Carabinieri.