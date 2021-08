Aggiornamento Asp sui casi in aumento in Provincia. + 60 casi a Castelvetrano

del 2021-08-10

Diffusi i dati suddivisi per Comuni della Provincia di Trapani da parte dell’ASP: Alcamo 96; Buseto Palizzolo 27; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 90; Castellammare del Golfo 34, Castelvetrano 144 (ieri 84); Custonaci 4; Erice 75; Favignana 18; Gibellina 1; Marsala 138; Mazara del Vallo 303; Paceco 6; Pantelleria 58; Partanna 16; Petrosino 19; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 36; San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 15; Trapani 101; Valderice 13; Vita 3.

Il totale dei casi positivi nella Provincia di Trapani è di 1.207 (ieri 1059).

Totale deceduti: 348; totale guariti: 14.218; Ricoverati in terapia intensiva: 1, ricoverati non in terapia intensiva 27.