Torretta, malore per un uomo in spiaggia. Morto un 74enne

del 2021-08-09

Nella mattinata odierna, sulla spiaggia della Località Puzzitello, nei pressi di Torretta Granitola, un uomo di 74 anni (S.P.), di Mazara del Vallo è deceduto a causa di un malore.

La segnalazione è giunta intorno alle ore 11.30 tramite il Servizio 118, allertato da alcuni bagnanti che hanno avvistato l’uomo riverso sulla battigia. Tra i presenti v’era anche un medico che ha tentato di soccorrere l’uomo impiegando un defibrillatore messo a disposizione da una vicina struttura sportiva balneare.

Giunti sul posto immediatamente dopo la richiesta di soccorso, i medici del 118, hanno continuato a lungo le manovre rianimatorie ma, nonostante l’immediatezza dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Mazara del Vallo per i necessari accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala.