Dal Consorzio comunale di Trapani 135mila per adeguamento aule per alcuni istituti superiori tra Castelvetrano e Campobello. Ecco quali sono

del 2021-08-09

La pandemia è ancora lontana dal concludersi, sebbene la vaccinazione e le misure restrittive siano ancora temi non archiviati. Sul ritorno in classe, si dibatte ormai da giorni e sebbene si pensi di far rientrare tutte le classi in presenza, di far vaccinare tutti gli insegnanti e tanto altro, è chiaro che strutturalmente siano necessari interventi.

A tal proposito, il libero consorzio comunale di Trapani ha aderito ad un avviso pubblico del 2020 (n.d.R. n.13194 del 24.06.20) al fine di destinare tramite i fondi strutturali europei dedicati all’emergenza sanitaria da Covid19, alle strutture scolastiche, in particolare gli istituti di secondo grado presenti nel territorio.

Gli interventi riguarderanno l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto, e si realizzeranno nei comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara per un importo di €135.700,00. Ad eseguire i lavori sarà l’O.E. MEDIL IMPIANTI SRL di Roma. A Castelvetrano, le scuole interessate saranno due: l’istituto superiore d’istruzione secondaria “Cipolla- Pantaleo – Gentile” (l.s. sede centrale piazzale Placido Rizzotto), l’istituto professionale di Stato E.O.A. “V.Titone”(corpo Amm.vo e Aule, CorpoAule, CorpoLaboratori) e l’ l’istituto superiore d’istruzione secondaria “Giovan Battista Ferragni – V.Accardi” (corpo aule, succursale Campobello di Mazara).