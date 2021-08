Concerto di beneficenza a sostegno dell'Ass. “Libellula libera” per progetti sulla fibromialgia

di: Redazione - del 2021-08-10

Successo di partecipazione e grandi emozioni durante il concerto di beneficenza “Prenditi cura di me”, che ha avuto luogo presso lo scorcio suggestivo della collina orientale del Parco Archeologico di Selinunte, a sostegno dell’Associazione “Libellula libera” per le finalità e i progetti sulla sindrome fibromialgica.

Ad esibirsi la band della talentuosa cantante Francesca Impallari, che ha aperto la serata con la canzone scritta come inno dell’associazione, nata dall’incontro e dal sodalizio tra la cantante e la prof.ssa Bia Cusumano, presentatrice della serata.

Quest’ultima, affetta da fibromalgia da 26 anni, è referente regionale dell’associazione e in tale veste, ha ribadito l’importanza dell’impegno affinchè tale patologia sia riconosciuta dal nostro sistema sanitario come invalidante.

“Il ricavato della serata sarà destinato ad un progetto che si concretizzerà tra settembre e ottobre, - ha dichiarato la Cusumano - che prevede la realizzazione di una linea verde a cui potranno rivolgersi i pazienti affetti dalla malattia per ricevere informazioni e supporto.”

Leitmotiv della serata è stato il tema della cura, annunciato dalla presentatrice avvalorato dalla magistrale interpretazione di Francesca Impallari del brano “La cura” del maestro Franco Battiato recentemente scomparso. Tra i pezzi proposti, molti inediti del nuovo album dell’Impallari, spezzati dalle esibizioni della brillante pianista Martina Pagliarello, figlia della cantante.

Molte le dediche e i momenti di ricordo e riflessione durante la kermesse, come la cantante anch’essa recentemente scomparsa Serena Sciuto. Tra commozione ed emozione, la band in seno dall’Associazione “Musicar Culture” ha estasiato i presenti con la cover “Cuore” di Rita Pavone, molti pezzi in inglese, bis per “Terra d’amari” e per l’inno di “Libellula libera” intitolato proprio come l’evento “Prenditi cura di me”.

La band, composta da professionisti, vedeva alla tastiera e alle programmazioni Gaspare Federico, al basso Francesco Federico, alla batteria Giuseppe Campisi, alla chitarra Francesco Critti, voce e cori di Silvia Dolores. Per allietare la serata con le danze, si sono esibiti i ballerini Anna Maria Gallo e Giovanni Di Maio.

Tra i presenti, i dottori Cusumano e Sallì del comitato tecnico scientifico dell’associazione “Libellula libera”, il direttore del parco dott.Bernando Agrò e a rappresentare l’amministrazione comunale di Castelvetrano, i consiglieri dott.Gaetano Caldarera e Francesco Vento.