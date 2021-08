La Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale cerca esperto di Marketing e Responsabile Amministrativo. Ecco come candidarsi

di: Redazione - del 2021-08-11

La Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha diffuso un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di candidature per la nomina di:

Allegati

-un Responsabile Amministrativo;

-un Assistente Marketing.

Per la figura di Responsabile Amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;

- Età non superiore ai 65 anni;

- Non esclusione dall’elettorato attivo;

- Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso per reati che determinano l’impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;

- Idoneità fisica all’impiego;

- Godere dei diritti civili e politici;

- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

- Insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere.

Requisiti professionali specifici:

- Laurea specialistica, Magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in ambito giuridico o economico. Sono escluse le Lauree triennali;

- Comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella consulenza amministrativa a favore di Pubbliche Amministrazioni.

Per la figura di Assistente Marketing

- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;

- Età non superiore ai 50 anni;

- Non esclusione dall’elettorato attivo;

- Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso per reati che determinano l’impossibilità a contrarre on la pubblica amministrazione;

- Idoneità fisica all’impiego;

- Godere dei diritti civili e politici;

- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

- Insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere.

Requisiti professionali specifici:

- Diploma di istruzione secondaria superiore;

- Comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel marketing digitale e turistico e nella gestione di progetti di comunicazione;

- Conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera tra spagnolo, francese e tedesco.

Sarà possibile presentare domanda utilizzando i modelli allegati, compilati e firmati con firma digitale oppure mediante apposizione della firma autografa e successiva scansione, in formato pdf.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità, in formato pdf;

- curriculum vitae aggiornato in formato europeo, firmato con firma digitale oppure mediante apposizione della firma autografa e successiva scansione, in formato pdf.

- relazione sul possesso dell’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella consulenza amministrativa a favore di Pubbliche Amministrazioni, sul curriculum di studi, sull’iscrizione agli albi professionali e sulle esperienze professionali qualificanti ai fini del conferimento dell’incarico in oggetto (per Responsabile amministrativo) o relazione sul possesso dell’esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel marketing digitale e turistico e nella gestione di progetti di comunicazione, sul curriculum di studi e sulle esperienze professionali qualificanti ai fini del conferimento dell’incarico in oggetto (per Assistente Marketing).

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo [email protected] e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 20 settembre 2021 alle ore 13.00.

L’incarico avrà inizio alla data di nomina e si concluderà con la chiusura dell’esercizio 2022 e potrà essere prorogato, alle medesime condizioni anche economiche, al solo fine di completare le attività per le quali era stato conferito.

Inoltre, l’incarico potrà essere rinnovato una sola volta con per un periodo di ulteriori 12 mesi.

È stabilito un compenso lordo annuo di € 12.000,00 per l'incarico di Responsabile Amministrativo e di € 9.000,00 per l'incarico di Assistente Marketing.