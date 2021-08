CVetrano, avviso del Comune per mercatino delle pulci. Ecco il modello per richiedere uno stallo

di: Redazione - del 2021-08-11

La pratica del riuso degli oggetti è sicuramente una buona prassi per evitare che molti di essi raggiungano la discarica, prima di essere divenuti inutilizzabili. In molti comuni, passeggiare per le bancarelle, suscita molta curiosità, in quanto è praticamente possibile trovare oggetti di ogni genere, trasformabili e/o comunque riutilizzabili.

Non solo vintage, ma anche ricordi, e tanta voglia di avallare il riuso per combattere il consumismo sfrenato e proteggere la nostra amata terra. Sono sicuramente alcune tra queste, le basi che hanno portato l’amministrazione di Castelvetrano, nell’ottica del rilancio del centro storico e non solo, ad indire un avviso pubblico per dar finalmente il via al mercato delle pulci, dell’hobbistica e del piccolo antiquariato, che si terrà ogni prima domenica del mese.

Previsti 60 stalli di 12 metri quadrati, future utenze PUC (ex Tosap), destinate a privati e/o associazioni senza scopo di lucro, non svolgenti attività di commercio in modo professionale. L’istanza, di cui alleghiamo modello all’interno di questo articolo, dovrà essere inoltrata presso il protocollo generale del comune di Castelvetrano entro il 26 agosto.

L’avviso fa riferimento al regolamento dedicato, che era stato approvato lo scorso maggio in consiglio comunale, con l’obiettivo di favorire e promuovere ”il riutilizzo degli oggetti fino all’effettiva usura ed all’impossibilità di ulteriore utilizzo dell’oggetto stesso, attribuendo, sotto tale aspetto al Mercatino, finalità culturali e di rispetto ambientale”.

Di seguito, si elencano gli oggetti che potranno essere posti in vendita o scambiati: bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione, abbigliamento e accessori per la persona; filatelia (francobolli ed oggetti d’interesse filatelico); numismatica (monete, banconote ed oggetti d’interesse numismatico); libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa o di natura informatica digitale; monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavolo) di metalli e pietre preziose; strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione; dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione; pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola; articoli di ceramica, porcellana, vasellame; giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine; opere di pittura, di scultura e grafica; tappeti ed arazzi, tessuti; hobbistica in genere; biciclette; elettrodomestici e ricambi; attrezzatura da giardino.

Al modello, bisogna allegare fotocopia del documento di riconoscimento, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. Inoltre, per quanto riguarda le associazioni, è necessario allegato statuto, atto costitutivo e copia del verbale di nomina del Presidente. In caso di esubero di richieste rispetto ai 60 stalli, si procederà in base alla data di presentazione dell’istanze e a parità, si provvederà ad un sorteggio pubblico.

Per informazioni rivolgersi al Geom. Giovanni Santo Sciacca tel. 0924 909435 e/o alla Sig.ra Giovanna Clemente tel. 0924 909429