Attesa ufficialità a breve. La Folgore vicina al ripescaggio in Promozione.

di: Redazione - del 2021-08-11

Folgore vicina ad essere ripescata in Promozione. La Lega ha premiato sicuramente il blasone della società folgorina che stava per scomparire.

Grazie all’acquisto di un titolo di Prima categoria e ad una società bene organizzata guidata dall’Avvocato Giuseppe Indelicato, così come era successo nell’anno 2000, si ripartirà dal campionato di Promozione con aspettative di un campionato importante. Sicuramente la guida tecnica esperta di Stefano Pizzitola fa già sognare i tifosi, sicuri che l’allenatore saprà trovare quegli elementi che fanno al caso della Folgore.

Per avere ambizioni importanti per un progetto a medio e lungo termine bisogna che le ditte, i commercianti, i tifosi diano il loro contributo. Bisogna riportare le famiglie allo stadio e per questo Rosalia Ventimiglia sta già lavorando assieme a tutto lo staff tecnico dirigenziale.

Dal rischio concreto della scomparsa della Folgore alla Promozione il passo è stato complesso ma concretizzatosi grazie all’amore di diversi castelvetranesi per la maglia rossonera.La speranza è che soprattutto si riaprano le gradinate del Paolo Marino con tutte le precauzioni del caso. Dopo Ferragosto è previsto l’inizio della preparazione e la Coppa Italia è dietro l’angolo.