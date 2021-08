Vietati dal Sindaco Alfano i falò per Ferragosto. Emessa Ordinanza

del 2021-08-11

Divieto di accensione di falò e di fuochi dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2021 a Marinella e Triscina. A prevederlo un'ordinanza del Sindaco Alfano. E’ altresì vietata la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulla spiaggia. Vietati anche i bivacchi e tutti gli eventi aggregativi che comportino assembramenti di persone e/o manifestazioni autonome di qualsiasi tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità. In caso di violazione dell'ordinanza, saranno previste sanzioni amministrative.