“Miasmi insopportabili dentro il porto di Selinunte e sversamento di liquami. Si intervenga”. Denuncia del Presidente dello Yachting Club

di: Redazione - del 2021-08-12

Miasmi insopportabili e fogne a cielo aperto nel porto di Marinella di Selinunte. A denunciare la grave situazione è Ennio Brillo, Presidente dello Yachting Club di Marinella di Selinunte. Di seguito il testo della sua denuncia:

“Nella qualità di cittadino e quale presidente dello Yachting club rilevo che gli ultimi lavori all’interno del porticciolo a Marinella di Selinunte hanno messo a nudo ed in evidenza due scarichi fognari che stanno riversando nella banchina ed a mare liquidi fecali con appestamento di tutta la zona.

Il fetore di fogna è insopportabile e i liquami riversati oltre a costituire un grave pericolo di infezioni e di inquinamento costituiscono un vero e proprio attentato alla salute pubblica. Si chiede che chi di competenza intervenga immediatamente anche perché proprio nel periodo di ferragosto non rappresenta, a parte tutte le altre criticità, un buon biglietto da visita.

Da anni lo Yachting club lotta per la qualificazione di tutta l’arra portuale ma annualmente i problemi di inquinamento e di degrado si ripresentato sempre più prepotentemente. Noi non demorderemo e saremo da stimolo per chi dovrebbe e deve intervenire”.