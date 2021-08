Santa Ninfa: Suor Paolina va via dopo tredici anni, il ringraziamento dell'amministrazione comunale

di: Redazione - del 2021-08-12

Suor Paolina (al secolo Rosa Santangelo) lascia, dopo tredici anni, Santa Ninfa. La religiosa è stata per tutto questo tempo madre superiore della comunità-alloggio Casa della fanciulla intitolata all'arciprete Li Causi, ubicata nella centralissima piazza Libertà.

Non c'è cittadino santaninfese che non conosca la sua figura, minuta ma determinata. In segno di riconoscimento per il servizio svolto in tanti anni a favore della comunità, e in particolare dei più bisognosi, il sindaco Giuseppe Lombardino, a nome dell'intera amministrazione comunale, ha voluto donare alla religiosa una targa-ricordo.