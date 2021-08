di: Redazione - del 2021-08-17

Auto si ribalta in direzione Triscina. Nel pomeriggio di oggi una donna 60enne di Poggioreale a bordo di una Seat Arona (in foto) di colore bianco ha perso il controllo dell’auto sfiorando un altro mezzo. Nessuna grave conseguenza (solo una forte contusione alla mano) per la donna soccorsa dal 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.