Incontro a Castelvetrano fra il Presidente della Folgore e membro della famiglia reale del Kuwait

del 2021-08-17

Nella giornata di oggi, martedì 17 agosto 2021, il presidente della ASD Folgore Calcio Castelvetrano, avv. Giuseppe Indelicato ha ricevuto presso la struttura del Paolo Marino la graditissima visita da parte di H.E. Shk. Sabah Ahmad Sabah Al Salim AL Sabah, membro della famiglia reale del Kuwait. Il presidente della Folgore si è detto molto onorato di quanto avvenuto ed ha ringraziato l'imprenditore Gianfranco Di Maio per aver accompagnato personalmente H.E. (Sua Eccellenza) allo stadio comunale. L’incontro si è di fatto concretizzato al culmine di uno scambio epistolare intercorso, tra le parti, qualche settimana fa.

Il presidente del sodalizio rossonero ha omaggiato una maglia della Folgore e non ha nascosto al membro della famiglia reale del Kuwait che quella casacca è la storia della nostra città, di una Castelvetrano che attraverso lo sport ed il gioco del calcio, in particolare, vuole tornare ai fasti di un tempo.

H.E. Shk. Sabah Ahmad Sabah Al Salim AL Sabah e l'imprenditore Gianfranco Di Maio hanno ringraziato per l'ospitalità ricevuta e per il gradito omaggio il presidente della Folgore. H.E. (Sua Eccellenza) ha rivelato di essere stato in passato un calciatore ed a causa di un grave infortunio ha dovuto lasciare il calcio giocato.

Non si esclude, in un futuro prossimo, una collaborazione fra le parti considerando lo sport simbolo di unione fra popoli. In allegato immagine che ritrae H.E. Shk. Sabah Ahmad Sabah Al Salim AL Sabah ed il Presidente della Folgore avv. Giuseppe Indelicato