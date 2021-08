Indagini sugli scarichi abusivi a Selinunte. I controlli continuano. Pugno duro dal Comune

di: Redazione - del 2021-08-20

È caccia agli scarichi abusivi sul porticciolo di Selinunte. I tecnici comunali hanno iniziato a monitorare una serie di tubi che dal costone argilloso sopra la banchina scaricano direttamente in mare. Sicuramente non si tratta di sversamenti attuali ma si può parlare di opere risalenti a decenni fa. Infatti prima che la banchina collassasse in mare si vedevano delle fuoriuscite di liquido nell’area portuale, ma nessuno le ha mai prese sul serio e spesso si è parlato di sovrappieno delle pompe di sollevamento.

Sono arrivati anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Mazara che hanno constatato pare la funzionalità del servizio di sollevamento delle acque dai quadri elettrici, che poi arrivano al vicino depuratore e nell’occasione anche la ditta, che per conto del Comune ha in gestione lo stesso depuratore e le pompe di sollevamento della zona delle Fenice a Belice di Mare, ha effettuato dei prelievi per avere la certezza che si tratti di acqua non di sorgiva, come qualcuno sostiene ma di acque di fogna.

Non si esclude, fanno sapere dal Comune, che si inizieranno a fare dei controlli nelle abitazioni a monte dove qualcuno potrebbe avere solo delle pozze senza allacci fognari che poi scarica direttamente in mare.

Sono solo ipotesi che fanno i tecnici comunali, invece non sono ipotesi e lo ammette candidamente il sindaco Enzo Alfano che: ”Ci sono troppi allacci promiscui di acque bianche e nere sul territorio selinuntino.”

I controlli effettuati in questi giorni ammette l’assessore Stefano Mistretta: ”Sono stati giornalieri, il personale nostro e lo stesso geometra Tommaso Concadoro ha relazionato per esempio che da quando è scoppiata la denuncia anche dalle pagine dei giornali e dei social anticipate dall’avvocato Eugenio Brillo, improvvisamente da due giorni sembrerebbero che lo sversamento in mare si sia fermato”.

Non si “bloccano” i miasmi invece anche a causa delle tonnellate di alghe putrefatte. Insomma il porto di Marinella è da sempre in emergenza e nei giorni scorsi l’assessore regionale alla pesca Toni Scilla ha incontrato ancora una volta i pescatori che aspettano che riprendano i lavori di consolidamento della nuova banchina di terra e gli altri lavori in progetto, ma pare che i soldi finanziati dal Patto del Sud siano insufficienti e che rendano necessaria una perizia di variante in corso d’opera.

Nella foto Indelicato un momento della visita della Capitaneria di porto