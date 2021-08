Santa Ninfa, nominato il Direttore del Museo dell'Emigrazione. Ecco di chi si tratta

di: Mariano Pace - del 2021-08-14

Nominato il direttore del Museo dell’Emigrazione di Santa Ninfa. È Giuseppe Bivona che svolgerà l’incarico a titolo gratuito, avrà diritto solo al rimborso spese di viaggio e di eventuale missione. Il ricorso a una personalità esterna si è reso necessario considerato che all’interno dell’ente comune non risulta presente alcuna figura professionale idonea a svolgere le funzioni di direttore.

Il relativo decreto di nomina porta la firma del sindaco Giuseppe Lombardino. Il Museo dell’Emigrazione è stato istituito con delibera del dicembre 2007. E’ stato inaugurato il 28 maggio 2010 all’interno del centro sociale, sito in piazza Aldo Moro.

Allora è nato all’interno di un progetto coordinato dalla Rete dei Musei Siciliani dell’Emigrazione di cui ne fa parte con il preciso ruolo di rappresentare l’emigrazione dell’area trapanese e più in particolare l’emigrazione della Sicilia per cause politiche.

Attualmente il Museo di Santa Ninfa, oltre a luogo di attrazione per moltissimi visitatori, rappresenta un ”polo multiculturale” trovandosi all’interno del Centro Sociale assieme alla Biblioteca Comunale e al Museo Nino Cordio. Fa parte della Rete Museale e Naturale Belicina. Il Museo dell’Emigrazione è dotato di grandi spazi: un salone e n. 4 sale per complessivi 300 mq.

Tra queste: una sala di proiezione dove è possibile vedere il documentario realizzato in forma esclusiva per i sette musei siciliani della Rete sulla Grande Emigrazione dei siciliani in America 1870-1924. E poi una sala multimediale che collegata alla Rete Madre ed ai siti internazionali di ricerca permette i necessari approfondimenti in diverse direzioni.Il Museo dell’Emigrazione è molto ricco di materiale a seguito della donazione che, in passato, i cittadini di Santa Ninfa, emigrati in America, hanno effettuato. Documenti, lettere, foto e testimonianze di grande impatto emotivo.