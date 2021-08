Auto a fuoco ieri sera a Triscina. Sul posto i Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2021-08-15

Era andato in spiaggia a Triscina, all’altezza della strada 75, R. C. di Castelvetrano per sorseggiare una birra quando,,intorno alle 23.15, qualcuno lo ha avvertito che la Ford Focus che lui aveva parcheggiato sotto un albero stava andando in fiamme.

È successo ieri sera. Una corsa verso l’autovettura e il tempo di salvare documenti e una borsa e l’auto è andata completamente in fiamme e poco hanno potuto i vigili del fuoco di Castelvetrano.

Amareggiato il proprietario il quale immagina che, a causare il rogo, sia stata una cicca di sigaretta buttata sulle sterpaglie che hanno causato po l’incendio dell’albero e della sua auto parcata sotto.