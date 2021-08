Serie A 2021-2022, un campionato molto equilibrato

di: Luca Beni - del 2021-08-16

(ph. canale58.com)

Il campionato di Serie A quest'anno è molto incerto con varie squadre che sulla carta potrebbero essere candidate per alzare il tricolore.

Il calciomercato, soprattutto in questo periodo della stagione è un elemento fondamentale che condiziona alcune società, a volte anche più da un punto di vista teorico che pratico, perché poi la resa dei giocatori in campo potrebbe deludere o andare oltre le migliori aspettative. Prendiamo ad esempio l’Inter campione d’Italia che dopo aver perso Conte per divergenze societarie ha scelto di affidare la sua panchina a Simone Inzaghi, che alla Lazio aveva fatto bene. Il suo arrivo in una nuova realtà, specialmente nel primo periodo, potrebbe aver bisogno di tempo per insegnare le sue idee calcistiche ad un nuovo gruppo di calciatori rimasto orfano, a causa del dovere di fare cassa, di Hakimi volando in Francia al Paris Saint Germain e di Lukaku che è tornato al Chelsea club nel quale aveva già militato e iniziato la sua carriera.

Per sostituirli sono arrivati Dumfries, che durante l’Europeo con la maglia dell’Olanda ha dimostrato le sue qualità e Dzeko, ma forse mancano ancora uno o due innesti per poter essere sempre competitivi e non dover subito abdicare al trono di campioni.

Un’altra squadra che ha cambiato allenatore è la Juventus, ma qui la situazione è abbastanza diversa perché dopo due anni abbastanza deludenti con Sarri e Pirlo, nei quali è comunque arrivato uno scudetto, ritorna Allegri, che durante la sua carriera ha sempre dimostrato di essere uno dei migliori allenatori italiani.

Sul mercato manca ancora un centrocampista in grado di dettare i tempi di gioco, ma i bianconeri sono fiduciosi di portare a Torino almeno uno tra Locatelli e Pjanic. La Juve dopo aver vinto 9 scudetti di fila, torna ad essere ancora una volta la favorita ma occhio alle sorprese.

Atalanta, Lazio, Napoli e Roma sono quattro squadre che potrebbero diventare la rivelazione dell’anno e chissà magari lottare a sorpresa anche per il titolo.

I bergamaschi con il fattore Gasperini, sono anni che puntano sul bel gioco e hanno il vantaggio di giocare senza troppe pressioni pensando più a divertirsi che a fare punti, atteggiamento che negli anni ha sempre ripagato con i tifosi della Dea che ogni anno hanno alzato l’asticella esultando sempre di più per la conquista di traguardi più alti.

Se lo scudetto fino a qualche anno fa era solo un sogno adesso può diventare realtà e chissà che quest’anno non sia la volta buona.

Per affrontare il capitolo delle squadre romane bisogna iniziare affrontando il tema degli allenatori: l’arrivo di Sarri alla Lazio e soprattutto di Mourinho alla roma ha acceso gli animi nella capitale visto che sono arrivati due allenatori che credono molto nel gioco e nel gruppo. Se entrambi sapranno trovare le giuste motivazioni e idee tattiche per mettere i propri giocatori nelle migliori condizioni di gioco, queste due squadre potrebbero regalare bel calcio e giocarsela contro tutti.

Anche il Napoli ha cambiato allenatori, scegliendo Spalletti. L’entusiasmo come si è visto dal ritiro è già alto in casa azzurri e il tifo, con il pubblico allo Stadio Maradona, potrebbe essere un fattore decisivo nella lotta scudetto. Nel caso non arrivasse lo scudetto l’obiettivo minimo rimane un piazzamento tra le prime quattro.

Non mi sono dimenticato del Milan ma per i rossoneri quest’anno sarà una stagione difficile perché l’attenzione, anche mediatica nei loro confronti è aumentata dopo il secondo posto dell’anno scorso, ma giocare in Champions League potrebbe togliere parecchie energie in più sono partiti Donnarumma e Calhanoglu e i loro sostituti dovranno essere bravi a non farli rimpiangere.

Ormai manca poco, il 21 agosto si inaugura una stagione di Serie A che dalle premesse dovrebbe essere una delle più belle degli ultimi anni con tante squadre che possono ambire a vincere il campionato, in un campionato che potrebbe essere deciso all’ultima curva, con gli scontri diretti che valgono ancor di più doppi vista l’importanza dei punti in palio e l’alta densità di squadre che potrebbero avere l’obiettivo e le risorse per arrivare primi in classifica.

Un altra cosa fondamentale sarà concedere pochi punti alle squadre sulla carta inferiori per non arrivare a maggio con parecchi rimpianti.