Triscina, ancora uno scontro tra due auto al semaforo. Segnalati incidenti anche all’incrocio di via Seggio

del 2021-08-18

Ancora un incidente al semaforo di Triscina. Il sinistro è avvenuto stamane tra un fuoristrada grigio e una Fiat Panda probabilmente per il mancato rispetto del semaforo.

A seguito dello scontro non ci sono stati feriti. Altri incidenti si continuano a verificare anche all’incrocio con il passaggio a livello nella via Seggio dove non viene rispettato spesso il segnale di stop esistente. Una maggiore prudenza è d’obbligo per evitare incidenti più seri e per non mettere in pericolo la vita di nessuno.