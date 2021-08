Selinunte, parcheggio per disabili con divieto “invisibile” tra posteggi abusivi, indifferenza e maleducazione

del 2021-08-21

Riceviamo e pubblichiamo le accorate parole di un cittadino castelvetranese disabile il quale, per il nostro tramite, denuncia la totale mancanza di senso civico che si traduce nella impossibilità a raggiungere la spiaggia antistante l’Acropoli. In via Marco Polo a Selinunte in fondo alla strada sulla destra, poco prima della curva, vi è un posto riservato ai disabili contrassegnato dalle strisce gialle e da un cartello in bella vista, ma purtroppo quotidianamente il posto viene impropriamente occupato da moto (in foto) o da altre vetture, impedendo di fatto, a chi ne ha realmente bisogno, di poterne usufruire come da sacrosanto diritto.

Il cittadino, che ci fa giungere in redazione le sue parole ha anche più volte lamentato con alcune persone posteggiate impropriamente sullo stallo l'assurdo comportamento, ricevendo in cambio totale indifferenza o peggio ancora risposte inopportune.

La questione sembra essere stata anche stata sollecitata più volte al comando della polizia municipale, ma purtroppo ad oggi non ha trovato alcuna risoluzione. Non resta che l'amarezza del concittadino e la constatazione oggettiva che ad oggi c'è ancora tanto da fare prima di poter parlare di servizi necessari per rendere la disabilità meno invalidante possibile per la vita di tutti i giorni. Rosalia Ventimiglia