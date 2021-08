Partanna, cambia tre lavori a causa della pandemia. "Tra difficoltà e speranze vado avanti. Mai mollare". Storia di Alberto Calandra

di: Francesca Caprarotta - del 2021-08-24

Scongiurata per il momento la zona gialla in Sicilia. La nostra regione è prima per contagi e ricoveri in tutta Italia, con un triste primato che sembra spegnere gli entusiasmi e la speranza. Sono passati mesi dall’inizio di questa terribile pandemia, che sembra non voler accennare a terminare, sebbene sia stata avviata la campagna di vaccinazione.

Iprezzo da pagare per le restrizioni e i lockdown è stato alto per la nostra vita sociale e non solo. Le attività economiche indubbiamente hanno sofferto e continuano a soffrire. Alcuni settori non hanno subito alcuna ripresa, tanto da “costringere” gli operatori a convertirsi in diverse attività nei casi più fortunati, e alla disoccupazione di chi purtroppo non ha più lavorato da Marzo 2020.

La redazione di Castelvetranonews vi propone la testimonianza di un giovane insegnante di danza di Partanna, Alberto Calandra, titolare di una nota scuola di danza.

Con coraggio e tanta umiltà, Alberto racconta che ha cambiato 3 lavori per riuscire a sbarcare il lunario in questi terribili tempi di Covid, tra momenti di scoraggiamento e di rinnovamento, cercando di non perdere “le speranze di tornare a fare quello che amo, - scrive - cioè danzare e insegnare quest'arte stupenda, ma vivo con la speranza che un giorno tutto possa tornare alla normalità.”

L’auspicio è che tanti operatori del settore culturale e intrattenimento, martoriati dalle restrizioni, possano tornare a svolgere la propria professione, contestualmente alla sconfitta del virus, perché come si legge dalle parole di inno alla vita di Alberto: “Ce la faremo. Ce la farò. Mai arrendersi in questa maledetta vita, perché per quanto maledetta vi assicuro che è bellissima.”

“8 marzo di un anno ormai lontano... Si entra in pandemia. C'è un virus maledetto che sta uccidendo la popolazione mondiale. Quindi di conseguenza tutti chiusi a casa...Si ferma tutto: si va fare la spesa scaglionati. Si può uscire solo con le giuste motivazioni.

All'inizio, è stato pur gradevole perché passavamo più tempo in famiglia, ma dopo qualche settimana, quando le piccole risorse economiche messe da parte andavano terminando "dato che non tutti siamo impiegati statali", ci accorgevamo che oltre a spegnersi le nostre piccole risorse. Si spegneva anche la voglia di sognare, di vivere...

Io, dal mio canto, ho sempre avuto molta facilità ad adattarmi lavorativamente parlando, quindi a giugno, dopo 3 mesi di stare chiuso a casa, mi rimbocco le maniche e vado a lavorare nell'edilizia per circa 4 mesi.

Da lì ad oggi, ho cambiato circa 3 lavori perdendo letteralmente le speranze di tornare a fare quello che amo, cioè danzare e insegnare quest'arte stupenda, ma vivo con la speranza che un giorno tutto possa tornare alla normalità.

Oggi vi posso dire che Alberto Calandra non si arrende e continuerà a sognare... Che ci proverà fino alla fine delle speranze...Oggi devo dire grazie a chi sta credendo in me, dandomi l'opportunità di poter lavorare.

Grazie a chi mi è stato vicino dandomi consigli e cercando di non farmi perdere le speranze. Grazie a chi mi ha fatto sorridere, nonostante i miei periodi bui in cui avevo perso del tutto il sorriso.

Quindi infine voglio dire grazie anche a questa maledetta pandemia che mi ha fatto soffrire, ma vi assicuro che mi ha reso una persona più forte e determinata, con la consapevolezza che basta volerlo e le difficoltà si superano.

Ce la faremo, ce la farò, mai arrendersi in questa maledetta vita, perché per quanto maledetta vi assicuro che è bellissima.”

E noi della redazione di Castelvetranonews non possiamo che associarci a tali parole. In bocca al lupo ad Alberto e a tutti i lavoratori in difficoltà a causa della pandemia.