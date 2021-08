Castelvetrano, esenzioni e riduzioni Tari per alcune categorie di cittadini. Ecco come accedere al beneficio

di: Redazione - del 2021-08-22

Agevolazioni per famiglie bisognose e riduzioni per l’emergenza Covid -19 Tari 2021 per utenze non domestiche che hanno chiuso i battenti.Una boccata di ossigeno arriva dall’approvazione della delibera del Consiglio comunale di Castelvetrano, in merito all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canone di locazione e delle utenze domestiche, che hanno visto l’assegnazione al Comune di Castelvetrano di 569.381.27 euro per quelle famiglie che risiedono nel comune di Castelvetrano e che versano in situazioni economiche precarie.

Per esse il Comune ha previsto delle forti agevolazioni sul pagamento della Tari, che in alcuni casi è addirittura esente. Esenzione totale se il reddito della famiglia, secondo l’indicatore Isee non supera le 3.000 euro.

C’è una riduzione dell’80% nella fascia reddituale compresa tra i 3.000 e i 6.000 euro,mentre si arriva ad un taglio del 50% se il reddito arriva a 10.000 euro.

Queste agevolazioni riguarderanno solo un edificio individuato come abitazione principale. Sarà il responsabile del procedimento ad accertare la veridicità di quanto dichiarato per poi stilare la graduatoria di accesso alle agevolazioni che tengono conto anche della presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti disabili.

Agevolazioni anche per le utenze non domestiche con un fondo da spendere arrivato al Comune di 224.323 euro.I beneficiari delle agevolazioni sono i commercianti che operano a Castelvetrano, che a causa dell’emergenza Covid-19 sono stati costretti a chiudere o a restrizioni nell’esercizio delle loro attività.Per potere accedere ai benefici bisogna essere soggetti passivi Tari del Comune.

Questi suddidi vanno richiesti a mezzo pec del Comune entro il prossimo 29 ottobre.