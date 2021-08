“Selinunte, perdita d’acqua da settimane presso immobile confiscato in via Marco Polo”

di: Redazione - del 2021-08-19

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Giovanni Lisciandra, il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare uno spreco di acqua a Marinella di Selinunte. Questa la sua segnalazione: "Volevo comunicare che da più di due settimane c’è una grossa perdita d’acqua in via Marco Polo nell'edificio confiscato e nessuno reclama. Auspico un intervento per fermare così uno spreco che continua". Si invita chi ne abbia la competenza a intervenire.