Riparata la perdita d’acqua a Marinella di Selinunte in via Marco Polo. Ieri un lettore ci segnalava lo spreco d’acqua dovuto ad una perdita presso un immobile confiscato. Il Comune ha inviato una squadra di tecnici che ha provveduto a riparare la perdita e far si che lo spreco venisse interrotto.