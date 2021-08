Raccolta firme in corso per chiedere le condutture per l'acqua potabile in C/da Mortilluzzi a Selinunte

di: Elio Indelicato - del 2021-08-24

Se prima erano case rurali o estive, da anni invece sono diventate prime case, ma con un grosso limite e cioè la mancanza di un allaccio idrico. Caterina Maggio, una delle residenti della zona di contrada Mortilluzzi, ha deciso di lanciare on line una iniziativa per stimolare l’Amministrazione e presentare quanto meno un progetto per un finanziamento ad hoc,visto le asfittiche casse comunali.

"E’ iniziata, afferma Caterina Maggio, una raccolta firme per richiedere al nostro sindaco che in C/da Mortilluzzi a Selinunte vengano messe le condutture per l'acqua potabile. Attualmente tale conduttura si interrompe sulla statale all'altezza dell'arco (di fronte Momentum) e nella via Cavallaro arriva al semaforo. Chi risiede o comunque possiede casa nella zona priva di questo servizio può partecipare contattandomi privatamente o recandosi presso il Bar Cosi Duci Selinunte e chiedere di poter firmare la petizione.

Abbiamo già molte firme ma molte ancora ce ne servono, siamo tanti e l'acqua è un bene primario,un diritto inalienabile del quale veniamo ingiustamente privati, facciamoci sentire". Questo è l'appello pubblicato su Facebook.

L'iniziativa è stata promossa anche da Giusy Giancontieri, entrambe residenti nella zona interessata che, seppur periferica, è abitata anche in inverno da molte famiglie.

Abbiamo già iniziato - scrive Giusy Giancontieri - un porta a porta ma l'area è vasta e ci sarebbe d'aiuto raggiungere più persone possibili anche tramite i social.

Ad oggi abbiamo circa 50 firme, che significa 50 case, quindi 50 famiglie che chiedono quello che è un diritto ma siamo sicure di poter incrementare di molto questo numero".

Per informazioni e adesioni all’iniziativa: 327-0263609