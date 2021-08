del 2021-08-22

Ancora un sinistro stradale sulla strada provinciale 81, tra Castelvetrano e Triscina di Selinunte. A scontrarsi una una Lancia Ypsilon di colore rosso e una Ford Fiesta. Per fortuna l’impatto non ha avuto tragiche conseguenze ma conferma la pericolosità del tratto stradale in questione. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Foto archivio