CVetrano, Cgil Cisl e Uil contestano conferimento incarico Responsabile di Posizione Organizzativa

di: Redazione - del 2021-08-24

Enzo Milazzo della fp CGIL, Rosario Genco della CISL Fp e Giorgio Macaddino della UIL fpl, con una nota hanno contestato l’avviso/interpello per il conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa al comune di Castelvetrano, indetto dal Sindaco con Determinazione n.30/2021.

Le regole previste dal bando appaiono molto “sui generis”, non danno la possibilità a chi partecipa di conoscere, a priori, i criteri di valutazione dei titoli (di studio, e/o professionali, esperienza acquisita, ecc…), la graduazione e il peso economico che verrà corrisposto e la durata dell’incarico da ricoprire.

“Non riteniamo l’avviso per il conferimento degli incarichi di P.O. conforme alle regole normative e contrattuali, in termini di trasparenza per l’accessibilità alle informazioni previste dal bando, e abbiamo chiesto al Sindaco di annullare in autotutela la Determinazione Sindacale n.30/2021, prevedendo un nuovo atto di interpello che abbia contenuti più chiari e più trasparenti per i partecipanti.”