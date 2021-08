Smottamenti franosi nei pressi del Depuratore di Selinunte. Sindaco ordina divieto di transito e stazionamento

di: Redazione - del 2021-08-24

Il Sindaco di Castelvetrano, in seguito alla nota della Società Ecotecnica s.r.l. che si occupa della gestione del depuratore di Marinella di Selinunte in via Del Cantone, la quale dichiara che lo stesso: “è stato interessato da notevole smottamento franoso che ha fatto scivolare il costone rivierasco verso il mare provocando la rottura di pozzetti e tubazioni che dall’impianto, attraversando il costone, portano il refluo depurato alla condotta di scarico a mare", ha ordinato il divieto di transito e stazionamento delle persone nella zona.

L'ordinanza odierna n. 61 segue la n. 35 dello scorso 10 Maggio con la quale il Sindaco ordinava il divieto di balneazione e di pesca nel tratto di costa interessato per tutelare la salvaguardia e la sicurezza pubblica.