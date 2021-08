Incendio nei pressi di via Piersanti Mattarella. Sorpreso uomo che appiccava fuoco a dei sacchetti

del 2021-08-24

Fiamme hanno raggiunto nel pomeriggio di oggi delle sterpaglie nella via Piersanti Mattarella con fumo visibile anche nella via Campobello. Raggiunto anche materiale che incivili continuano a buttare indiscriminatamente.

Restando in tema è stato sorpreso un uomo, con origini extracomunitarie, che appiccava fuoco l, con il volto coperto, a dei sacchetti di immondizia in via Rampingallo.

Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri che avrebbero individuato l’uomo che pare si sia scusato asserendo di una puzza insopportabile.