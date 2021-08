Ancora vasti incendi nel Belìce. Tra Gibellina e Poggioreale vegetazione in fiamme. Corpo Forestale e Protezione Civile in azione

di: Redazione - del 2021-08-25

Emergenza incendi nella valle del Belice dove, tra tante difficoltà e mezzi che si rompono, hanno lavorato ininterrottamente gli uomini della Forestale di Castelvetrano per domare un incendio a Gibellina in zona Monte Finestrelle in una zona demaniale. Altri interventi si sono registrati sul boschetto Cracchiolo e sui ruderi di Gibellina.

Anche Poggioreale centro è stato interessato da un incendio domato dalla Protezione Civile di Poggioreale. Due canadair e due elicotteri in azione, mentre da terra al lavoro gli uomini della Protezione Civile di Gibellina e della forestale di Castellammare per spegnere le fiamme. Una corsa contro il tempo e contro i piromani che stanno creando danni irreversibili, mentre tanto attesi sono i rinforzi promessi dal Governo Regionale ma che ad oggi stentano ad arrivare.