Domani a Santa Ninfa torna in scena "La vera storia della guerra di Troia". Spettacolo gratuito

del 2021-08-22

Tutto pronto per domenica sera alle 21 a Santa Ninfa per lo spettacolo “La vera storia della Guerra di Troia”, con la regia di Elio Indelicato. Lo spettacolo sarà gratuito ed è offerto dall'Amministrazione Comunale di Santa Ninfa. Non sarà necessario il green pass trattandosi di spettacolo all'aperto nella strada dove si svolgeva la Sagra della Salsiccia ma vi sarà obbligo di mascherine e vi sarà il rispetto delle norme sul distanziamento.

Dopo i successi delle commedie estive rappresentate negli anni precedenti, gli “Amici dell’Araba Fenice”, tra musica, storia e risate, porteranno in scena uno spettacolo che vuole esaltare, grazie al personaggio di Elena, interpretato da Sofia Mangione, il ruolo della donna e celebrare al tempo stesso la pace tra i popoli greci e troiani che arriva dopo anni di battaglie raccontate nell’Iliade di Omero. Grazie a due ambasciatori siciliani inviati sul luogo di battaglia da Pammilo, fondatore di Selinunte e delle Cave di Cusa, si riesce nell’intento di riappacificare i greci e i troiani riportandoli, come in un sogno, tutti a Selinunte e alle Cave di Cusa.