Covid, bollettino Asp per la Provincia di Trapani. 321 casi a Castelvetrano. Trend in crescita in molti Comuni

del 2021-08-23

Continuano a salire i positivi al contagio da Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 2.180 i contagiati attuali secondo quanto comunicato dall'ASP di Trapani nel consueto bollettino che riportiamo di seguito:

Alcamo 236; Buseto Palizzolo 23; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 114; Castellammare del Golfo 82; Castelvetrano 321; Custonaci 22; Erice 95; Favignana 23; Gibellina 6; Marsala 288; Mazara del Vallo 421; Paceco 14; Pantelleria 101; Partanna 26; Petrosino 27; Poggioreale 1; Salaparuta 1; Salemi 83; San Vito Lo Capo 10; Santa Ninfa 34; Trapani 215; Valderice 24; Vita 6.

Deceduti: 356; Ricoverati in terapia intensiva: 9; Ricoverati non in terapia intensiva: 62;