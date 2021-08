Santa Ninfa: Casi Covid in aumento, il Sindaco invita alla vaccinazione

di: Redazione - del 2021-08-24

I casi di positività al Covid sono in netto aumento, e al contempo sempre di più sono i focolai familiari. Trentaquattro attualmente gli infetti, ma tante persone, specialmente giovani, sono in quarantena e in attesa del tampone molecolare che certifichi o meno la positività.

Una situazione che desta grande preoccupazione. «Per Santa Ninfa, che fino a poche settimane fa aveva registrato pochi e isolati casi - spiega il sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto) -, è una novità spiacevole che deve farci prestare grande attenzione ai comportamenti individuali. Il virus infatti non è scomparso, e non scompare con l'estate, come si sta vedendo. Soprattutto - sottolinea Lombardino - il virus circola tra i non vaccinati».

Per questa ragione, «per non vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti in tutti questi mesi, è necessario che quanta più gente possibile si vaccini. Solo in questo modo - ribadisce il sindaco - sarà possibile abbassare la trasmissione del virus ed evitare conseguenze gravi in chi viene infettato».

I vaccini, evidenzia Lombardino, «sono sicuri, sono il prodotto della scienza e della ricerca medica. Chi ha fiducia nella scienza e nella medicina come fattori di progresso dell'umanità, non può fuggire davanti ai vaccini, né davanti alla propria coscienza e al cospetto della responsabilità che ha nei confronti della comunità tutta».

A Santa Ninfa la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione è del 67 per cento. Al momento sufficiente ad evitare le restrizioni disposte dal presidente della Regione nei comuni che hanno una popolazione vaccinata sotto la soglia minima del 60 per cento, ma comunque inferiore all'altra soglia che sarà determinante nelle prossime settimane per non incappare in possibili limitazioni, ossia il 70 per cento di vaccinati. Le limitazioni, per la cronaca, rischierebbero di colpire soprattutto le attività commerciali.