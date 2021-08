Appello di Alfano ai no vax: “Salvaguardiamo le attività commerciali e la nostra libertà. Vaccinatevi”

di: Redazione - del 2021-08-24

Oggi 24 agosto entra in vigore l’ordinanza n. 85 del Presidente Musumeci, che impone delle misure più restrittive per i comuni che non abbiano raggiunto la quota del 60% dei vaccinati, tra questi il comune di Castelvetrano. Inoltre se entro il 6 settembre non si dovesse raggiungere la percentuale del 70% dei vaccinati, almeno con la prima dose, le misure previste saranno ancora più restrittive.

In forza di ciò, il Sindaco Alfano con un video messaggio sui social ha invitato i concittadini alla riflessione. Questa la sua dichiarazione: ”Dobbiamo salvaguardare le nostre attività economiche. Faccio un appello ai non vaccinati affinché prendano un appuntamento per la prima dose di vaccino per non incorrere in misure ancora più restrittive e tornare ad uno stato di zona bianca ordinaria quale è per adesso la Sicilia. Abbiate coscienza di vaccinarvi e chiedetevi: Vi fa più paura il covid o il vaccino?”