CVetrano, cumuli di spazzatura anche presso la Chiesa del Carmine: Rischio incendio?

di: Enzo Napoli - del 2021-08-25

Visto l’andazzo di come vanno le cose a Castelvetrano, c’è da preoccuparsi che la Chiesa del Carmine rischi di finire in cenere. Arrivo a questa conclusione perché davanti ad essa e presso l’ingresso laterale, da settimane, vi permangono cumuli di spazzatura che nessuno toglie.

Siccome in tutti gli altri luoghi, sia periferici che centrali (vedasi l’incendio nel fianco della chiesa degli Agonizzanti) ai cumuli di spazzatura si è dato fuoco, la stessa cosa potrebbe succedere al cumulo di spazzatura che permane in quel luogo. Cercate di immaginare col fuoco davanti ai portoni, cosa potrebbe succedere.

Altro punto dolente sta diventando la strada che conduce alla chiesa della Trinità. Quella strada, ad incominciare dalla svolta della circonvallazione fino all’ex cementificio, sta diventando tutta una discarica. Sulle banchine e per un paio di metri di larghezza non si vedono altro che sacchetti di spazzatura. La cosa si è aggravata in questi ultimi cinque mesi, stranamente dopo la distribuzione dei mastelli.

In quel tratto di strada si sono verificati già tre incendi, compreso l’impianto di cementificio. Se qualcuno commenta, non suggerisca, come al solito, di mettere telecamere. Non servono a niente.

Tra l’altro un paese che non ha i soldi per rattoppare le buche o che non provvede a ripristinare i pali dell’illuminazione (nel mio quartiere aspettiamo da oltre 10 anni), non può permettersi di mettere centinaia di telecamere tra Triscina, Marinella e Castelvetrano. Quanti verrebbero a costare? E poi chi visionerebbe i filmati? Per concludere, visto che a Castelvetrano non facciamo funzionare il sistema della differenziata, volete trovare altre soluzioni? Con questo sistema dovremo stare sempre in mezzo alla spazzatura?

