Ancora acquisti per la Folgore di Mister Pizzitola. Altri tasselli per una formazione competitiva

di: Redazione - del 2021-08-26

Rustico Giacomo (P) (1987) proveniente dalla Mazarese, Giacalone Giampaolo (1999) dal Mazara Calcio, Corso Giovanni (1994) da Dolce Onorio, Impeduglia PierNicola (1997) dalla Mazarese dovrebbero essere gli ultimi colpi di mercato della Folgore.

La società si sta muovendo alla ricerca di qualche altro elemento soprattutto un attaccante per dare spessore al reparto offensivo. Prosegue intanto la preparazione della squadra agli ordini di mister Pizzitola in vista del debutto a Fulgatore per il primo turno di Coppa Italia.

Intanto si allena con i rossoneri anche Campisi che però non ha ancora firmato.

La società intanto è partita con la campagna abbonamenti a prezzi veramente popolari per riportare allo stadio le famiglie. La tessera per le gare interne costerà appena trenta euro mentre si fa affidamento sulla vendita della tessera sostenitore a cento euro.