Furto all’interno di una auto a Castelvetrano in via Savonarola. Appello della proprietaria: “Ridateci almeno i documenti”

di: Redazione - del 2021-08-26

Un furto si è verificato ieri pomeriggio nei pressi di via Savonarola, dove ignoti hanno forzato un'auto per sottrarre diversi oggetti. Si tratta di un pennino con della musica e un paio di vecchi occhiali. Quello che preoccupa la proprietaria dell'auto è che sono stati portati via anche dei documenti, dei quali la stessa chiede la restituzione. Chiunque li avesse trovati potrà recapitarli presso il negozio Buffetti, anche a cancello chiuso.