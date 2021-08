Donna 58enne morta ieri a Castelvetrano. Familiari non hanno i soldi per il funerale. Appello alla Città

del 2021-08-26

Riceviamo e pubblichiamo un accorato appello da parte dei parenti di Giuseppina Mistretta che ieri è deceduta per cause naturali alla sola età di 58 anni. Il figlio Giovanni e parenti ci hanno chiamato dicendo che non hanno i soldi per provvedere al funerale della parente e che non hanno i soldi per comprare una bara.

A nulla sono valsi i tentativi, dice il figlio, Giovanni di potere avere un contributo dal Comune.La donna abitava nella via Campobello traversa 107 palazzina tre ed è ancora riversa sul letto da ieri alle 17 quando ha lasciato la terra tra lo strazio dei parenti.

Vogliamo fare noi come Redazione un appello a qualche anche impresa funebre del territorio e ai cittadini affinché possa essere fornita una bara o un aiuto economico a questa famiglia le cui condizioni economiche sono veramente difficili.

L’appello ha anche una valenza dal punto di vista sanitario perché il caldo renderà difficile la conservazione del corpo.

Per info Info 3891839267 (Antonella, la nipote della signora)