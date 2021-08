Ancora un incidente sulla Sp per Triscina: un pedone trasportato in codice rosso all'Ospedale di CVetrano

di: Redazione - del 2021-08-25

La scorsa notte un uomo è stato investito sulla Sp 81 per Triscina da un'auto in corsa. Si tratta di un uomo ungherese, senza fissa dimora, classe 1977, che spesso si vede in giro tra Triscina e Selinunte a volte un po’ alticcio.

La strada che collega Triscina e Selinunte è spesso sede di incidenti e questa volta ad avere la peggio è stato un pedone trasportato in codice rosso all'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.

Il conducente dell'auto, dopo l'impatto, non si è fermato a prestare soccorso. L'ambulanza è stata chiamata da alcuni passanti che si sono accorti dell'uomo riverso sul ciglio della strada. Sul posto anche i Carabinieri.

Attualmente l'uomo si trova nel reparto di rianimazione con un trauma facciale, una frattura della gamba destra e una frattura cervicale e si pensava ad un suo trasferimento in elisoccorso al civico di Palermo.