Leggero calo dei positivi al Covid in Provincia di Trapani. Ecco i dati ad oggi 25 Agosto

del 2021-08-25

(ph. www.gonews.it)

Scendono a 2.251 (ieri 2.276) gli attuali positivi al Covid-19 secondo quanto comunicato dall'ASP di Trapani nel consueto bollettino che riportiamo di seguito:

Alcamo 246; Buseto Palizzolo 15; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 119; Castellammare del Golfo 86; Castelvetrano 339 (ieri 333); Custonaci 26; Erice 104; Favignana 22; Gibellina 12; Marsala 250; Mazara del Vallo 463; Paceco 15; Pantelleria 63; Partanna 27; Petrosino 22; Poggioreale 1; Salaparuta 1; Salemi 91; San Vito Lo Capo 18; Santa Ninfa 43; Trapani 233; Valderice 39; Vita 9.

Deceduti: 357; Guariti: 14721.

Ricoverati in terapia intensiva: 10; Ricoverati non in terapia intensiva: 62.