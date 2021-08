"Era a terra e non riusciva a respirare". Il racconto dell'intervento che ha salvato la vita all'uomo investito a Triscina

di: Redazione - del 2021-08-27

Travolto da un’auto pirata resta sul ciglio della strada in fin di vita. Decisivo l’intervento “salva vita” di un automobilista . I carabinieri di Castelvetrano hanno individuato individuato l'automobilista, che intorno alle 0,30 sulla provinciale Triscina -Castelvetrano ha investito un uomo di cui ancora non sono note le generalità. Si tratta di un uomo di Casatelvetrano.

Intorno alle 0,30 un uomo non italiano, pare che si tratti di un ungherese senza fissa dimora di circa 44 anni, stava dirigendosi probabilmente verso Castelvetrrano o nei pressi di qualche casolare per trascorrere la notte, quando è stato investito da dietro restando a terra sul selciato.Ai primi soccorritori che si erano fermati, il corpo dell’uomo sembrava primo di vita.

Per fortuna si è fermato Fabio Tommaso Marinesi, 41 anni di Castelvetrano, che nonostante le sue condizioni di salute non ottimali si è prestato subito a dare i primi soccorsi, lui che fino a qualche anno fa lavorava negli ospedali della zona con la sua qualifica di oss e blsd primo soccorso.

Lo stesso ha riferito al Giornale: ”Ho visto l’uomo a terra con il viso tumefatto, aveva la lingua all’interno dell’esofago e respirava appena. Con tutte le mie forze ho aperto la bocca al cittadino straniero e sono riuscito a fargli rimettere la lingua al posto e ciò ha favorito che lui si rimettesse a respirare dopo un rigurgito di sangue. Non è giusto investire e lasciare a terra una persona, spero che ce la possa fare“ ha dichiarato ai nostri microfoni lo stesso Marinesi.

Sul posto è arrivato il 118 e in codice rosso l’uomo è stato trasportato in Ospedale dove i sanitari lo hanno monitorato per tutta la notte riscontrando, una emorragia cerebrale, fratture al cranio e alla gamba e una serie di ferite al volto e traumi vari. Per lui si è tentato anche il trasferimento in elisoccorso al Civico di Palermo e in attesa di trovare un posto libero e in sicurezza è stato trasportato al Reparto di rianimazione dello stesso nosocomio castelvetranese in prognosi assolutamente riservata.