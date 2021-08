Raccolta firme per portare l'acqua in C. da Mortilluzzi, Alfano: "Approfondirò la questione"

di: Redazione - del 2021-08-27

(ph. Gianni Polizzi)

In seguito al nostro articolo ( clicca qui per leggere ) in merito al disagio lamentato dagli abitanti di Contrada Mortilluzzi di Selinunte e alla contestuale petizione lanciata dalla signora Giusy Giancontieri per richiedere l’installazione di condutture per l’acqua potabile, il sindaco Alfano ha dichiarato alla redazione di Castelvetranonews che “approfondirà la questione, anche per stabilire chi dovrà sopportare i costi”.

Dunque, un impegno che sicuramente porterà ad una evoluzione sul disagio che stanno vivendo gli abitanti della zona, al fine di verificare di chi sia il compito di porre fine a tali problematiche riguardo un bene essenziale, quale l'acqua in un'area divenuta popolosa negli anni, tanto da aver già raccolto le firme di 50 famiglie.

Attualmente la conduttura esistente si interrompe sulla statale all'altezza dell'arco (di fronte Momentum) e nella via Cavallaro arriva al semaforo. Chiunque volesse partecipare alla raccolta firma, può recarsi presso il bar "Cosi Duci" di Selinunte, oppure contattare il seguente recapito telefonico 327 0263609