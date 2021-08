Gibellina, il Sindaco sull'incendio a Monte Finestrelle: "Criminali senza scrupolo e senza ritegno"

del 2021-08-27

Emergenza incendi nella valle del Belice dove, tra tante difficoltà e mezzi che si rompono, hanno lavorato ininterrottamente gli uomini della Forestale di Castelvetrano per domare un incendio a Gibellina in zona Monte Finestrelle in una zona demaniale. Altri interventi si sono registrati sul boschetto Cracchiolo e sui ruderi di Gibellina.

Anche il Sindaco di Gibellina Sutera ha così commentato gli ultimi episodi di cronaca che stanno interessando il territorio:" Negli ultimi due giorni, abbiamo assistito sgomenti alla distruzione del nostro polmone verde sito tra Gibellina e Santa Ninfa per mano di criminali senza scrupolo e senza ritegno.

Sento la necessità di ringraziare tutte le forze intervenute sul luogo per domare gli incendi ed un ringraziamento particolare va ai volontari della Protezione Civile di Gibellina che dimostrano giornalmente con i fatti di essere a servizio della collettività. Grazie a nome della nostra comunità. Difficile comprendere quale disegno criminoso e nefasto ci sia dietro tutto questo ma mi auguro che questa gente dall’animo distruttivo che non ha a cuore la salvaguardia dell’ambiente in cui vive possa essere scoperta e incriminata. "