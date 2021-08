Reflui d'acqua e cattivi odori alla "spiaggetta" di Selinunte. Tecnici a lavoro

del 2021-08-27

Cattivi odori e liquidi che sgorgano da una fognatura finendo direttamente sulla spiaggia a Marinella di Selinunte. Succede a Marinella di Selinunte nella spiaggetta nei presso del muraglione. Si ipotizza un problema alla pompa di sollevamento alla base della fuoriuscita di questi reflui.

"Già da ieri pomeriggio, afferma il sindaco Alfano, la ditta Eco Tecnica è al lavoro con altre autobotti che si stanno occupando anche in notturna dello spurgo per cercare di svuotare la vasca di accumulo e capire il motivo del funzionamento parziale della pompa che non permette di portare le acque al depuratore".